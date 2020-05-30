شاهدوا آمال ماهر بعمر 14 عاماً في أحد برامج المواهب..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية ​آمال ماهر​ في احد برامج المواهب، حين كان عمرها 14 عاما، حيث أدّت اغنية ل​أم كلثوم​ بعنوان "​افرح يا قلبي​" وحازت حينها على استحسان لجنة التحكيم، ولقّبت بالحنجرة الذهبية.

الجدير ذكره ان الفنانة آمال ماهر تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، ولاقت اغنياتها نجاحا كبيرا، خصوصا الديو الذي قدمته مع الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ الذي حمل عنوان "​اعترف​"، كما ظهرت ايضا بديو آخر مع الفنان السعودي ​راشد الماجد​ والذي حمل عنوان "​لو كان بخاطري​".

