بالفيديو- شهد برمدا تدعم الأطفال المصابين بالسرطان وتطلق "يا كايدهم"

ميرنا وليد - بيروت - دعماً للأطفال المصابين بمرض السرطان، أطلقت الفنانة السورية ​شهد برمدا​ أغنية "يا كايدهم" عبر يوتيوب، وخصصت ريع مشاهدات الأغنية كاملاً لمبادرة "الطفولة حياة" الخيرية.

ويشار الى أن الأغنية من كلمات هاني الصارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح أما فيديو الأغنية من تصميم سامر سالم.

وتعد الأغنية بمثابة خطوة أولى نحو الخروج عن المألوف، إذ تبتعد فيها شهد عن اللون الطربي الذي انتهجته منذ بداياتها وتقدم هذه المرة أغنية بسيطة وسريعة تتناول فيها قصة حب ينتصر فيها العاشقان على الحاسدين.

ويقول مطلع الأغنية: "كيدنا العوازل ده اللي بينا أنا وأنت ياما، زعل أوي كم حد غار منا وأذانا، خد وأنت نازل 100 دوا وألفين سلامة أو موت بغيظك يلي هتركز معانا".

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