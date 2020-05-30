كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الله يرحمك يا عم حسن".. شيكو ينعى الفنان الكبير حسن حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان شيكو عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وقام الفنان شيكو بنشر صورة له برفقة الفنان حسن حسني وهشام ماجد عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتب قائلاً: "الله يرحمك يا عم حسن، نسألكم الدعاء".

يشار أن حسن حسني توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.