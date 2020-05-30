تراند اليوم : القبض على فنان شهير ظهر في وضع مخل .. تفاصيل مثيرة

ألقت قوات الشرطة القبض على فنان معروف بإثارة الجدل والإساءة للإسلام، بعدما نشر فيديو ظهر فيه في وضع مخل، ودعا للوضوء بالخمور.

وفي التفاصيل فقد ألقت الشرطة المغربية القبض على الفنان رفيق بوبكر، وتم وضعه قيد الحراسة النظرية، للتحقيق معه بتهمة الإساءة للإسلام ، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

وحسب بيان للشرطة المغربية، نشر رفيق بوبكر (47 عاما) فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره في وضعية غير طبيعية، فيما يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم للأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ “الويسكي والفودكا”، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

وتسبب الفيديو في موجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره وطالبوا بسرعة تحرك الأمن للقبض عليه، وهو ما حدث لاحقًا.