وفاة الفنان حسن حسني ونجوم الفن ينعونه بكلمات مبكية

توفى منذ ساعات الفنان حسن حسني اثر اصابته بأزمة قلبية بعد دخوله المستشفي مساء أمس وتوجه عدد كبير من زملاءه بتقديم التعازي عبر فيس بوك وعبروا عن حزنهم الشديد على فراقه ومنهم اكرم حسني واحمد حلمي ومنى زكي وصلاح عبد الله وغيرهم حيث كتب صلاح عبد الله عبر انستقرام :"ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد واطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة".

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه جاري التواصل مع عائلة الفنان الراحل لمعرفة موعد ومكان تشييع الجنازة.

بدأ حسني طريقه في السينما بمشاهد قليلة في فيلم "الكرنك" في 1975، أحد أيقونات السينما المصرية، فيما كان فيلم "سواق الأتوبيس" في 1982 نقلة هامة في مسيرته الفنية.

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ولعب أدورًا حسن حسني في العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما، مثل: "البريء، الهروب، زوجة رجل مهم، سارق الفرح"، كما أعمال مميزة أخرى في المسرح والتليفزيون.

وشارك بعدها حسني في عشرات الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية والمسرحية على مدار مسيرته التي امتدت عشرات السنين.

ومن اَخر أعماله مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.