فنان سوداني يعترف بخضوعه لحقن تفتيح لون البشرة بـ 6000 دولار كل شهرين!

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 09:56 صباحاً - اعرتف الفنان السوداني سجاد أحمد، بخضوعه لجلسات حقن لتفتيح لون البشرة مقابل ستة آلاف دولار للحقنة الواحدة.
وأقر سجاد أحمد خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة “أنغام” السودانية، بأنه تعاطى حقنة تبلغ تكلفتها 6 آلاف دولار كل شهرين، من أجل تفتيح البشرة، متسائلا: “هل سجاد أحمد أول فنان يصنفره الزمن”، بحسب تعبيره.
وقال الفنان السوداني بالمقابلة التي أجرتها خبيرة التجميل هديل المشرف، إن “سجاد طلع لونه أزرق وأصبح أبيض (..)، إنها القروش، آخذ حقن كل شهرين بقيمة 6 آلاف دولار”.
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