شاهد.. قمر ترقص بالبكيني على الشاطىء

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 09:56 صباحاً - شاركت الفنانة الللبنانية قمر متابعيها على انستغرام مقطع جديد لها فيديو لها اثناء استمتاعها بالشمس والطقس الصيفي على احد الشواطىء في لبنان.
وظهرت قمر في الفيديو بالبكيني وهي ترقص على انغام اغنية “الله عليك” للفنان عبدالمجيد عبدالله معلقة بكلمات الاغنية: “يا سيدة كل البنات الله عليك.. ملامحك جمر وسواليفك خمر.. كانك تبيني والله ان اموت فيك.. واحرق قلوب الغيد من بيض وسُم”.
وكانت قمر قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها حيث نشرت صورا لها وهي تقطع قالب الحلوى الذي جاء تصميمه مستوحى من أزمة كورونا الحالية.
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