شاهد.. عمرو اديب يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 09:56 صباحاً - كشف الاعلامي المصري عمرو اديب عن تفاصل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي المتواجدة حاليا في مستشفى العزل بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واشاد عمرو اديب في البداية بالفنانة رجاء الجداوي قائلا: “باقة ورد بهديها لحبيبتي وروحي وعيني والست اللي عمرها ما كانت بتنسى واجب كانت مشكلتنا دائما مع رجاء الجداوي انها صاحبة واجب اوي”.

وتابع عمرو اديب: “قلب اخضر وست محترمة عمرك ما سمعت عنها خبر وحش وعمرها ما يطلع منها لفظ خارج سنين وانا بشتغل مع رجاء ولي الشرف والسعادة والبهجة”.

وعن حالتها الصحة قال عمرو اديب: “درجة الحرارة تطلع شوي تنزل شوي انما حالتها جيدة ومستقرة وان شاء الله تبقى كويسة وترجع معانا ونسعد بيها”.