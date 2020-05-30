أحمد السعدني يسخر من نفسه وصوره وملابسه

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على “إنستغرام” صورة قديمة له تعود لرحلة قام بها عام 2019 الماضي، في زيارة إلى إسبانيا.
وكتب تعليقاً ساخراً على الصورة موضحاً أنه لا يوجد لديه صور جديدة لأنه لا يبدل ملابسه كثيراً، في إشارة منه إلى جلوسه في المنزل التزاماً بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلاً: “مفيش أي صور جديدة لإني فعلاً مبغيرش هدومي غير كل أسبوع مرة”.
يشار إلى أن أحمد السعدني غاب هذا العام عن جمهوره في رمضان ولم يشارك في أي عمل، رغم تألقه العام الماضي في مسلسل “زي الشمس” مع النجمة دينا الشربيني.
وكان آخر الأعمال التي عرضت له مسلسل “شبر ميه” بطولة نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان.
وكانت أثيرت بسبب هذا المسلسل شائعة ارتباطه بالزواج بالممثلة ندى موسى بسبب ظهورهما بملابس الزفاف في إحدى حلقات المسلسل، وهي ما تداولها رواد مواقع التواصل على أنها صور من حفل زفافهما.
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