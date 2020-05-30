بعد تعرضها للشتم.. لطيفة تهدد هؤلاء بالـ”بلوك”

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الفنانة لطيفة في مداخلة هاتفية مع برنامج “The insider بالعربي”، الذي يذاع على قناة “دبي” الفضائية، أنها تتبع سياسة الـ”بلوك” ضد اي شخص يكتب تعليقات سيئة وجارحة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة انها تضطر للرد إذا تجاوز أي شخص في حقها، وكشفت أنها مؤخراً دخلت في نقاش مع متابع لها سبها وسب والدها فاضطرت للرد عليه.

وأوضحت تفاصيل ما حدث معها قائلة إن متابعاً كتب تعليقاً على أغنية طرحتها، وقام بسبها وسب والدها، وقتها ردت عليه وقامت بعدها بعمل “بلوك”.

وأكملت موضحة أنها تستمتع عندما تقوم بعمل “بلوك” لبعض الأشخاص الذين يستحقون ذلك لتعليقاتهم المليئة بالحقد والتجاوز.

على جانب آخر، تستعد لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان “للشمس” سجلتها قبل أشهر بين مصر وتونس.

وكانت قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، والذي يحمل اسم “أقوى واحدة‎”.