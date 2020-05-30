توم هانكس وزوجته يساهمان للمرة الثانية في تطوير لقاحات تقضي على كورونا

متابعة بتجــــــــرد: شارك النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون صوراً لعملية التبرع بالدم في حسابه على انستغرام، حيث تَضَمّنت سلسلة الصور التي نشرها هانكس، صورة لحقيبتين طبيتين مملوءتين بالبلازما، وأظهرته صورة أخرى بذراع عليها ضمادة؛ إذ إنها لم تكن المرة الأولى التي يتبرع فيها هانكس بالبلازما، حيث إنه في 29 أبريل (نيسان) الماضي، استخدم هانكس حسابه على انستغرام للتعبير عن مدى سهولة عملية التبرع بالبلازما، بعد أن تبرع بنفسه قبل أسبوع من ذلك التاريخ.

وبعد التعافي والنجاة من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد COVID – 19» تبرع النجم العالمي توم هانكس البالغ من العمر 62 عاماً، وزوجته ريتا ويلسون ببلازما دمهما على أمل تطوير لقاح محتمل، حيث قام توم هانكس من جديد بالمساهمة في إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا التاجي، حينما توقف عند منشأة طبية يوم الأربعاء الفائت للتبرع بالبلازما مجدداً.

يشار إلى أنّ كلاً من توم هانكس وزوجته ريتا جاءت نتائج إصابتها بفيروس كورونا إيجابية في مارس (آذار) الماضي، وذلك خلال رحلة تَتَعَلّق بالعمل إلى أستراليا، حيث كان هانكس هناك لتصوير فيلم عن حياة ألفيس بريسلي من إخراج باز لورمان.