بالفيديو – ماجد المهندس يطرح كليب “ياللي احبك موت”

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم العراقي ​ماجد المهندس​ فيديو كليب أغنيته “​ياللي احبك موت​” التي طرحها بالصوت في بداية العالم الحالي، وذلك على يوتيوب.

وتميّز الكليب بمشاركة الممثلة الكويتية أمل العوضي وهي المرة الثانية التي تشارك فيها مع المهندس بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب “أنا حنيت” والذي عرض قبل 7 سنوات.

الأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع زيد عادل، أما الكليب فمن إخراج وليد ناصيف. ويقول مطلع الأغنية: “ياللي احبك موت … بالله كيف اعمل دام الكلام سكوت … بالله لا تبخل اضحك وقلي سم … وللي تبيه يتم”.

الجدير ذكره ان ماجد المهندس اصدر مؤخرا اغنية “شكراً” من كلمات الشاعر ساجي وألحان أحمد الهرمي، وحملت الأغنية اللون العاطفي بصياغة غزلية وهو ما يجيده ويتميز به المهندس في أعماله.