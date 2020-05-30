الدكتوره خلود: هذا أكبر رد على المشككين بشهادتي الطبية.. وأين اختفوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن صمتها لكي ترد على المشككين في شهادتها العلمية، موضحة أن نزولها يوميًا لعملها في المستشفى كطبيبة في ظل أزمة كورونا هو أكبر رد على كل من شكك بها.

وقالت خلود في تصريحات تلفزيونية: "من ٤ سنين وأنا وايد يصير علي هجوم بخصوص شهادتي.. وايد طلعوا علي إشاعات وحاولوا يسببوا لي مشاكل ورفعوا علي قضايا وحاولوا وايد يئذوني.. بس أنا صليت وطول الوقت ساكتة لأن مهنة الطب فوق إنه أي أحد يتكلم عليها أو يشكك فيها وأنا إنسانة وايد واثقة من نفسي".

وأضافت: "مكاني الآن في المجتمع ودوري في هذه الأزمة أكبر رد عليهم.. وبعدين وين الي كانوا بيشككوا المفروض يعتذرون لي الآن.. وأنا ما يهمني اعتذارهم عندي جمهوري وأهلي فخورين فيني".

أما عن بعض الأطباء الذين يشككون في معلوماتها الطبية، فعلقت: "هذه النوعية من الأطباء يفقدون أخلاقيات المهنة.. لأن المفروض حتى لو زميل غلط مو المفروض أفضح زميلي أو أتكلم عنه أو أقلل من شأنه".

وتحدثت عن أزمة الكمامات، موضحة أنه لا توجد أزمة حاليًا بل متوفرة لدى الجميع، خاصة أن هناك بعض المراكز تصنعها وتوزعها على جميع المنشآت الطبية.

وأكدت على أهمية أن يضع الشخص أي شيء يغطي من خلاله الفم والأنف، معلقة: "المنقبات وايد فادهم نقابهن".

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وصرحت بأنها في حالة تفكيرها دخول مجال التمثيل لن تمثل سوى مع الفنان المصري محمد رمضان، معلقة: "لأنه قوي وأنا لما آجي أمثل لا أمثل إلا مع هيك مستوى وإلا بلاش.. أول مرة أشوف مسلسل كلهم أبطال.. الصراحة المسلسلات المصرية قوية والكل يتمنى يمثل فيها".

وسبق أن أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مع 7 خادمات بمنزلها، فتعرضت لاتهامات من الجمهور باستعراض الثراء الفاحش الذي تكسبه نظير متابعتهم لها.

ونشرت خلود عبر "سناب شات"، عدة صور وفيديوهات مع خادماتها السبعة، وبدأ رواد السوشيال ميديا بتداول الصور على إنستغرام؛ ما أثار حفيظة المتابعين بتعمد الدكتورة خلود التباهي من حين لآخر، واستعراض غناها.

وعلّق عدد من المتابعين: "تحب التفشخر والترزز.. لبسيهم زي الناس وبعدين اطلعي اتفشخري يعني شوفوا عندي خدم كثير"، و"وحدة تحممها ووحدة تلبسها وحدة للمساج وحدة للميكب والباقي للعيال"، و"لا خير في أم تدع سيدة أخرى ترعى صغارها"، و"عائله مهند شاد أوغلو محطو هلكد عاملات"، و"يالطيف أكثر من العائلة نفسها"، و"مكتب استقدام ذا ولا ايش"، و"كأنه إعلان مكتب استقدام".