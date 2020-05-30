آخر ظهور لـ حسن حسني جمعه بزوجته.. وشائعة وفاته المتكررة أزعجته! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت عن عالمنا الفنان المصري حسن حسني عن عمر ناهز الـ 89 إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وكان حسني واحدًا من الفنانين الذين حرصوا على إبقاء حياتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام إلا أن ظهوره الأخير كسر به قاعدة إخفاء زوجته عن الإعلام.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في احتفالية تكريمية خاصة نظمتها نقابة المهن التمثيلية في مصر في ديسمبر من العام الماضي وذلك عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

وأصرت وقتها زوجته على مرافقته في الاحتفالية، إضافة إلى حضور العديد من نجوم الفن الذين غمروه بمحبتهم وتفاعلوا مع حضوره، وبدا وقتها على حسن حسني علامات المرض، إذ وقف وهو يلقي كلمته في الحفل وهو يستند على يدْ المخرج أحمد شفيق، كما تمنى أن يعطيه الله الصحة ويعود لتقديم أعمال فنية مجددًا لكن لم يسعفه الوقت سوى بالظهور في رمضان المنقضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبدالرازق.

وأبدى الفنان خلال التكريم سعادة كبيرة لتكريمه موضحًا أنه شخصية متقلبة، ووجّه الشكر لزوجته التي تتحمل هذه التقلبات المزاجية التي يمر بها وقال: "ببقى ‏شخصية مختلفة كل ربع ساعة"، وأضاف حسن حسني أنه يعيش في نعم كثيرة إلا أن أمنيته في العام الجديد أن يعم السلام والهدوء أرجاء العالم ‏العربي.‏

وحرص على حضور الاحتفالية وقتها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومحمد هنيدي ومحمد سعد والمخرج أحمد شفيق وإيهاب فهمي وسوزان نجم الدين وسليمان عيد ومحسن منصور ومحمد أسامة "أوس أوس" وصلاح عبد الله والمخرج سامح بسيوني وعزوز عادل وغيرهم.

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والتقى "فوشيا" الفنان حسن حسني في آخر ظهور له ورّد وقتها على مروجي شائعة وفاته قائلًا: "بيصطادني يا عم دمك تقيل دم أمك تقيل العيلة كلها دمها تقيل مش انت لوحدك".

وأضاف: "ليه تخض عيلتي عليا طيب هتستفيد إيه لما تعمل الإشاعات دي عيالي جولي الساعة 3 بالليل لكل أجل كتاب"، مضيفًا أنه بالفعل بمثابة الأب للفنان المصري محمد سعد، مبينا: "أيوه أنا أبوه وغصب عن أبوه أنا أبوه"، كما وأعرب عن سعادته بحفاوة الفنانين به وتواجدهم بجواره في احتفالية تكريمه مردفا: "ربيت ولقيت".

وبشأن آخر ظهور سجّله الفنان حسن حسني، على السوشال ميديا من خلال صورة نشرها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، وظهر حسني بإطلالة شبابية مبتسمًا ومرتديًا تي شيرت أصفر.

وكان آخر أعمال حسن حسني الفنية مشاركته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أما على الصعيد السينمائي فكانت آخر مشاركاته في فيلم "على جثتي" مع الفنان أحمد حلمي وغادة عادل وإخراج محمد بكير وذلك عام 2013 وبعدها تُوفيت ابنته ودخل في فترة حزن واعتذر عن كل الأعمال التي كان من المفروض أن يقدمها منذ ذلك الحين.