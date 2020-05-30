عبدالمجيد عبدالله: تعطلنا شهرين.. وأصالة: بانتظارك يا صوت الفرح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، جمهوره بقرب طرح ألبومه الغنائي الجديد، إذْ يبدو أنه استغل فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا للعمل على الانتهاء من تفاصيل الألبوم.

وأوضح عبدالمجيد عبدالله أن الألبوم تعطل العمل عليه مدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح بلدان العالم بما فيها السعودية، حيث كتب في تغريدة: "الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص في وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".

ودخلت الفنانة السورية أصالة نصري على الخط معلنًة أنها بانتظار طرح عبدالمجيد عبدالله للألبوم فكتبت في تعليق لها قائلًة: "بإنتظارك يا صوت الفرح والبراءة والطّيب".

وكشف عبدالمجيد عبدالله عن بعض كلمات أغاني الألبوم فكتبت في تغريدة له أن أحمد الصانع وياسر بوعلي يعملان على أغنية من الألبوم وتقول كلماتها: "مثـل ما كـان باقـي داخـلـي للآن .. ولا بنسـى عيونه وضحكته وقلبه .. أنا مدمن عليه وراضي بالإدمان .. والين آخر نفس فيني أبي قربه".

وأكد أن هناك أغنية أخرى كتبها الشاعر تركي وهي من ألحان طارق محمد فنشر الأغنية كاملة وعلقّ عليها قائلًا: "تركي ومن غيره اللي يكتب مشاعرنا".

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وأعلنت السعودية، قبل أيام قليلة عن تفاصيل خطتها لعودة الحياة التدريجية إلى طبيعتها بعد نحو ثلاثة أشهر من إغلاقات شاملة تم إلغاء غالبيتها بشكل تدريجي، بما في ذلك عودة العمل في دوائر القطاع العام وإعادة افتتاح المساجد والسماح بالسفر مجدداً.

كما سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

ونصت القرارات على رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وسيتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما سيستمر عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، مع السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبجانب استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.