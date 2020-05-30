شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود: مشاركتى فى "الاختيار" شرف كبير والنقيب محمد درويش بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نور محمود لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بمشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى اعتبره وساما على صدره، موجهاً الشكر والتقدير للمجهود الذى بذله صناع المسلسل من أجل ظهور عملا درامياً عالى المستوى، لاسيما أن المسلسل أوضح العديد من الجوانب التي كان يغفل عنها البعض.

وأشار نور إلى أنه درس وبحث واستمع لأصدقاء النقيب محمد درويش قائد كمين الفرافرة، حيث أراد أن يقدم الشخصية البطل بطريقته الحقيقة كى تظهر على طبيعتها أمام الجمهور، حتى يتثنى للمشاهد أن يعرف هؤلاء الأبطال على حقيقتهم، والعناء والمشقة الذين يتحملونها من أجل حماية الأرض والعرض والنساء والأطفال.

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وعن أمنياته، أكد نور محمود أنه يتمنى تكرار التجربة الوطنية مئات المرات، وذلك لإفادة الأجيال الصغيرة، حتى يتمكنوا من معرفة جيش بلدهم، وتنمى لديهم الحس الوطني من أجل الدفاع عن أوطانهم .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.