ماجدة الرومي تدعو لحب الحياة والأمل: “غنوا بكل اللغات”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي عن استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل اسم “غنوا بكل اللغات”، حيث نشرت برومو الأغنية عبر حسابيها على “تويتر” و”فيسبوك” ومعلقة عليها بـ”غنوا بكل اللغات.. قريباً”، مضيفة: “هالدنيى اللي هروا وراقا باقي برزمتها سنين”.

كما علّقت النجمة ماجدة الرومي على مقطع الفيديو الدعائي لأغنيتها الجديدة، وكتبت: “غنوا بكل اللغات… قريباً ماجدة الرومي… كورونا لبنان… خليك في البيت”، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول عملها الغنائي الجديد. أما كلمات المقطع الأول من الأغنية فهي: “أنا لو قلتلكن مشتاقة، اوعى تقولولي جايين… هالدنية اللي هرّوا وراقها باقي برزنامتها سنين… بوعدكن لما نتلاقا، تبقوا بقلبي محجورين… غنوا بكل اللغات ونحنا منحب الحياة”.

يشار إلى أنّ أغنية “غنوا بكل اللغات” من تأليف ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، وتسجيل استوديو رالف سليمان، وميكس وماسترينج إدوارد مونيير، وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.

يذكر أن ماجدة الرومي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان “لا تسأل”، وهي من كلمات سعاد الصباح، وألحان مروان خوري، وتوزيع ميشال فاضل.