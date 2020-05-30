وزير الثقافة الأفغاني يهاج أراس بولوت ويطالب بإيقاف بث مسلسله

متابعة بتجــــــــــرد: هاجم ​محمد رسول​ وزير الثقافة الافغاني مسلسل “​الحفرة​” الذي يخوض بطولته النجم التركي ​أراس بولوت​، اذ طالب بإيقافه بحجة ان شخصية البطل ترقص وتقتل بدم بارد طوال الأحداث وكأنه شيء عادي. وأضاف رسول: “هذا المسلسل سيئ الى أبعد حدود و يروج للعنف وخطير جدا على الشباب”. الجدير ذكره ان مسلسل الحفرة حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي من خلال يوتيوب، ولذلك قرر القيمون عليه تصوير جزء آخر منه.

على صعيد آخر، تردد مؤخرا ان بطل العمل أراس قد انفصل عن حبيبته النجمة بيجا أونال.

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