شذى حسون: لا أفضل استكمال حياتي بدون زوج وعائلة

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الفنانة العراقية شذى حسون في برنامج “مع سعيد من بعيد”، أن الزواج لا يشغل تفكيرها على مدار الـ24 ساعة، وأنها تتعامل مع الأمر على أنه “قسمة ونصيب”. لكنها أشارت إلى أنها لا تفضل استكمال حياتها بدون شريك أو زوج.

وقالت شذى إنها لا تستطيع العيش بدون احساس الحب “فالحب دائما متواجد في حياتنا، وأحيانا نقع في حب كاذب، ومرة أخرى نصل إلى الحب الحقيقي”.

ولفتت إلى أن الرجل الذي يمتلك ثقة في نفسه لا يخاف منها، وإذا عرفها سيجد حناناً لن يجده لدى أحد أخر.

وعلقت شذى على واقعة زواج خطيبها السابق في نفس ليلة فوزها في “ستار أكاديمي” بقولها: “نمر بالكثير من القصص في حياتنا، ولكن مع الأيام يدرك الإنسان أن أي شيء يحمل فرح أو حزن، يوجهنا إلى الخير وإلى ما هو أفضل”.

وعن مرحلة العزل المنزلي، أكدت الفنانة شذى أنها تعودت عليه، واستفادت كثيرا في تعلم الطبخ، من خلال البحث على عدة أكلات ما بين المغربي، العراقي، اللبناني، والفرنسي. لافتة إلى أنها ستفكر في طريقة التعامل مع زيادة الوزن بسبب “الحظر” بعد الانتهاء من هذه المرحلة.

ولفتت إلى أن أغنية “وعد عرقوب” هي أول أغنية خليجية قدمتها مع الملحن السعودي ناصر الصالح الذي قدمت معه معظم الأغاني الخليجية الخاصة بها، وحققت نجاحا كبيرا. واختارت هذه الأغنية على الرغم من أنها كانت تجهز لفنان آخر.

وأردفت: “كليب الأغنية حقق ضجة كبيرة، وأعجب بها المخرج اللبناني الراحل يحيى سعادة الذي افتقده كثيرا”.

وتذكرت شذى مرحلة الطفولة: “منذ أن كنت طفلة، كان ينتابني شعور أنني فتاة كبيرة وناضجة وكنت لا ألعب مع الأطفال، وكنت أتعامل على أنني أكبر كثيرا من عمري”.

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وشددت على أنها لا تندم على عفويتها لأنها من ضمن شخصيتها، وأن “هذه العفوية وضعتني في مواقف يجب ألا تكون في حياتي الفنية”.

وأوضحت أنها لم تعيش في انفصام ما بين المغرب والعراق، حيث ولدت من أب عراقي وأم مغربية، وعاشت بالمجتمع المغربي ما بين الدراسة والحياة، لافتة إلى أنها تحب هذا الخلط بين الثقافتين المغربية والعراقية ، وتعتبر ذلك ميزة.

وقالت إنها تعشق التراث العراقي للغاية، وجهزت ألبوم كامل من 12 أغنية قبل عامين، ولكن هناك ظروف منعتها من طرحه وتعمل على تقديمه في شهر سبتمبر القادم.

وفي فقرة الأسئلة السريعة، أكدت أنها تصالحت مع الفنانة أحلام في مطعم ببيروت، ووجهت لها أغنية معايدة بالبرنامج بعنوان “قول عني ما تقول”، ولفتت إلى أنها لم تكن تتمنى أن يكون هناك خلاف مع الفنانة أروى.

وأشارت إلى أنه في حالة الخيار بين أغنية لميريام فارس أو إليسا، ستختار أن تسمع أغنية للأخيرة. ولفتت إلى أنه لا يوجد بينها وبين ميريام أي خلاف.

وعن مطرب العراق الأول ما بين كاظم الساهر وماجد المهندس، اختارت كاظم الذي تراه صوت العراق الأول.

وعندما تخيرت ما بين ميريام فارس وديانا حداد ويارا، كأفضل لبنانية قدمت الأغنية الخليجية، فضلت الأخيرة لأنها صاحبة صوت راقي جداً، وأكثر مطربة لبنانية ناجحة على مستوى الغناء الخليجي.