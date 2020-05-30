عبد الله بالخير: أمارس الباليه بانتظام وأشجع محمد صلاح

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان عبد الله بالخير عن الفرق التي يشجعها في الدوري السعودي، وهم الهلال، النصر وأندية أخرى لها ذكريات جيدة معه ، بينما يشجع عالميا “ريال مدريد” و”برشلونة”، وأنه يشجع أيضا النجم المصري المحترف في نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

وأوضح عبد الله بالخير خلال لقاء في برنامج في برنامج “عن بعد” أنه يمارس الباليه بشكل منتظم لكسب المرونة، ولديه مدربة باليه خاصة، ومدرب خاص للجيم، فضلا عن المشي يوميا، وأن اللعبة التي يتابعها بشكل كبير هي كرة القدم.

وعن الاستفادة من مرحلة الحجر المنزلي، قال عبد الله إن لديه ثقافته الخاصة المأخوذة من التنمية الذاتية والتنمية البشرية العامة وعلم النفس. لذلك، قام باستغلال فترة الحجر وطوعها في تنمية هذه الثقافة والتعليم، وتجهيز نفسه للمرحلة القادمة، وزيادة عملية الاطلاع.

وأشار إلى أن نادي النصر الإماراتي كان السبب في التعاون الكبير بينه وبين الملحن الكبير بليغ حمدي، إذ أخذ شريط كاسيت عليه أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التي لحنها له حمدي في حفلات نادي النصر بالإمارات، وذهب إلى منزله، وبعد إلحاح وتردد على منزله في ضاحية الزمالك بالقاهرة، كانت مساعدته له عندما كان يدرس الموسيقى في مصر، ثم جاءت الموافقة من جانب بليغ بالتعاون معه عام 1975، وتقديم لحنين غنائين، ثم كان اللقاء مع العندليب الأسمر.