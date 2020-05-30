روجيه فيدرر يتصدر لائحة فوربس للرياضيين الأعلى أجرًا في العالم لعام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: تصدر روجيه فيدرر لاعب التنس لائحة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2020 ثروة قدرها 106 مليون دولار في آخر 12 شهراً ليتقدم أربعة مراكز وأصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة. وجاء في المرتبة الثانية كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي ثروة قدرها 105 مليون دولار أما في المرتبة الثالثة ليونيل ميسي لاعب برشلونة ثروة قدرها 104 مليون دولار، في المرتبة الرابعة نيمار لاعب باريس سان جرمان ثروة قدرها 95 مليون دولار ثم يأتي في المرتبة الخامسة ليبرون جيمس لاعب اللايكرز بكرة السلة ثروة قدرها 88 مليون دولار. وتسبب وباء كورونا في تقليص رواتب ميسي ورونالدو ليفتح الباب أمام لاعب تنس لتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرا لأول مرة.

وتخطت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا ٣٧ مليون دولار المصنفة 29 في القائمة منافستها سيرينا وليامز ٣٦ مليون دولار لتصبح الرياضية الأعلى أجراً وهما السيدتان الوحيدتان في القائمة.

وهيمن لاعبو كرة السلة على القائمة بوجود 35 لاعباً ضمن أول 100 اسم مقابل 14 لاعباً لكرة القدم وستة من لاعبي التنس.