عادل كرم يعاود افتتاح بيته.. وهذا جديده في “الهيبة”!

متابعة بتجـــــــرد: أعلن الممثل اللبناني عادل كرم عن عودته إلى نشاطه مع حلول عيد الفطر السعيد وانتهاء شهر رمضان المبارك، حيث سيواصل تقديم الموسم الثاني من برنامجه التلفزيوني “بيت الكل” عبر شاشة الأم تي في كل يوم جمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يشرّع كرم أبواب بيته مساء الليلة ليطلّ في الحلقة الثامنة عشر من البرنامج، حيث أراد أن يكون بيته بالفعل “بيت الكل” عبر تلقي اتصالات المشاهدين وتقديم فقرات مسليّة يشاركه فيها كل من عباس جعفر واديل جمال الدين الى جانب الفرقة الموسيقية الخاصة بالبرنامج.

أراد عادل أن يحوّل الحلقات المتبقيّة من الموسم الحالي من “بيت الكل” إلى مساحة خاصة للناس، فيخلق لهم بعض الفرح ويخرجهم من الجو السلبي الطاغي على هذه الفترة العصيبة من تاريخ لبنان والعالم أجمع.

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من جهة أخرى، يواصل عادل العمل على مسلسل “الهيبة” في جزئه الرابع والأخير، حيث كان من المفترض أن يشارك في المنافسة الرمضانية، إلا أن جائحة كورونا أخرجت العمل من السباق بعد أن اتّخذ المنتج صادق الصبّاح قرار عرضه خلال فصل الشتاء القادم.

يشارك عادل في بطولة “الهيبة” إلى جانب كل من تيم حسن، منى واصف، ديما قندلفت وغيرهم من الممثلين، فيقف أمام كاميرا المخرج سامر برقاوي ليتابع تصوير مشاهده الاخيرة من العمل خلال الاسابيع القادمة، هذا وكان قد وصف التجربة بالرائعة والغنيّة.

ما زال عادل ينتظر، كسواه من نجوم السينما، معاودة فتح الصالات السينمائية، حيث سيطلّ على مشاهدي الشاشة الكبيرة بفيلم جديد يحمل عنوان Broken Keys للمخرج جيمي كيروز. يشارك كرم في بطولة هذا العمل إلى جانب نخبة من الممثلين .