شاهد.. الصورة الأخيرة للفنان حسن حسني

ألقى خبر وفاة الفنان المصري حسن حسني بظلاله الحزينة على الوسط الفني في مصر والعالم العربي، وتسابق النجوم في نشر صور تجمعهم بالفنان الراحل والحديث عن ذكريات جميلة تربطهم به.

وكانت الصورة الأخيرة للفنان حسن حسني مع الفنان الصاعد محمود ياسين حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، إذ نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، وكان في حالة صحية جيدة ولا يبدو عليه التعب.

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وكانت آخر أعمال الراحل حسن حسني على شاشة التليفزيون مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق وعرض في رمضان الماضي، ورحل عن الحياة فجر السبت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.



ومنح النقاد الفنان الراحل عددا كبيرا من الألقاب منها "الفنان الطائر" و"القشاش"، وقدم عبر مسيرته الفنية 168 فيلما منها "الكرنك، سواق الأتوبيس، البريء، الهروب، كما شارك في بطولة 120 مسلسلا أبرزها "رحيم، زينب والعرش، عفاريت السيالة"، ويضم أرشيفه الفني أيضا 28 عرضا مسرحيا أهمها "ع الرصيف" و"حزمني يا".