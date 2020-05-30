- 1/2
- 2/2
May 30, 2020
توفي في الساعات الماضية الفنان القدير حسن حسني عن عمر ناهز 88 عاماً وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى بالأمس.
وقبل وفاته بساعات قليلة، نشر الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة له جمعته بحسن حسني وذلك عبر حسابه على موقع انستغرام، حيث كان يجلس بجوار الفنان حسن وذلك في آخر ظهور للفنان الراحل.
حالة صدمة وحزن شديدين طالت الوسط الفني، حيث نعى الكثير من المشاهير الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، معبّرين عن حزنهم الشديد على وفاة نجم كبير أغنى المكتبة الفنية بأهم الأعمال.
وكان الفنان الكبير حسن حسني قد شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية طوال مسيرته الفنية، وآخر مشاركة له في رمضان 2020 ضمن مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق.
وشارك أيضًا في موسم عيد الأضحى السينمائي الفائت بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة النجم أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم.
بدأ مشوار الفنان الراحل السينمائي بأدوار بسيطة في أفلام مثل “الكرنك” و”أميرة حبي أنا”، قبل أن يلفت الأنظار إليه في “سواق الأتوبيس”، ثم قدّم “الهجامة”، “المواطن مصري”، “خارج على القانون” وغيرها.
وعلى خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال منها “على الرصيف” و”سكر زيادة” و”فلاح فوق الشجرة” وغيرها من الأعمال.
وفي الدراما التلفزيونية برع في أدوار متعددة بمسلسلات “أبنائي الأعزاء شكرا”، بوابة الحلواني”، “رأفت الهجان”، “أم كلثوم” وغيرها من الأعمال.
ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان الكبير حسن حسني في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.