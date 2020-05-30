بلقيس فتحي تتعرض للهجوم بعد اختيارها للحديث عن تجربتها كامرأة ناجحة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر وسم "بلقيس اخرسي" قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي التويتر وذلك بعد أن تم اختيار الفنانة بلقيس فتحي من قِبل مجلة Piaget لتتحدث عن تجربتها كإمرأة ناجحة مستقلة، فقام البعض باتهامها بالتناقض لاسيما أنها تعرضت للانتقاد سابقًا بعد تعليقها على مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب.

واختارت "بياجيه" بلقيس فتحي لتكون الوجه العربي الوحيد ضمن كوكبة من النساء الاستثنائيات في العالم للمشاركة في الحملة العالمية لمجوهرات بياجيه الآن في جميع أنحاء العالم.

وعبّرت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها الكبيرة بعد اختيارها، وأكدت الفنانة أنها فخورة بتمثيل العرب بهذه الحملة العالمية.

وانتقد مغردون في تويتر اختيار بلقيس لتمثيل المجلة، واستذكروا موقفها من مقتل الفلسطينية إسراء غريب التي فارقت الحياة عن يد شقيقها إثر تعرضها للتعذيب والعنف، إذ هوجمت الفنانة اليمنية وقتها دفعها للتراجع عن تصريحاتها.

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وكان قد شن عدد من المغردين حينها هجوما على بلقيس بعد تغريدة لها عن إسراء غريب قالت فيها:"أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سراً مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجها كثيرة الله أعلم بها".

وتباينت ردود الفعل في وسم "بلقيس اخرسي" حيث عارض أغلب المعلقين اختيار بلقيس بينما دافع عنها طرف آخر، وجاء في التعليقات: "بلقيس تبرعت بمجوهراتها وملابسها عشان تدعم قضايا النساء بالشرق الأوسط، وتبرعت بكامل أرباح حفلتها في مصر لليمن، وكمان ساهمت في حملات كثيرة لدعم مستشفى مصر للسرطان، وساعدت اليونيسيف عشان يكملون المبلغ المطلوب لمساعدة الأطفال وغيره الكثير والله انتم الي تخرسون".

وقالت إحدى المغردات المدافعات عن بلقيس أيضًا:" والله انتوا اللي تخرسون وكفايه ظلم فيها، بلقيس اكثر فنانه دافعت عن حقوق النساء وعملت حملات كثيرة بدون مقابل مادي، الحملة هذي اللي مسوينها الحاقدين والغيرانين من نجاحها".

وعلق أحد مغردين:"مدري كيف اختاروها المجلة وهي يا الله نعرفها في أجدر منها بكثير، الظاهر ان الاختيار كان عشوائي أو مجرد علاقات".