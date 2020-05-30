سعوديون يطالبون بالقبض على كايلي جينر.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دشن مغردون سعوديون وسمًا طالبوا فيه بالقبض على نجمة الواقع الأمريكية وسيدة الأعمال كايلي جينر، وذلك عقب اكتشافهم تزوير ثروتها الشخصية لتضخيمها من أجل الحصول على لقب "أصغر ملياردير عصامية" في استفتاء مجلة فوربس.

وكانت ذكرت مجلة "فوربس" التي منحت كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عامًا، هذا اللقب العام الماضي قالت إن ادعاءات نجمة الواقع الأمريكية حول ثروتها وشركتها "كايلي كوزمتكس"، كان مبالغا فيها.

وشددت "فوربس" على أن كايلي جينر لا تستحق لقب مليارديرة كونها استعانت بوثائق مالية ملفقة لدعم ادعائها الكاذب، مستندة على تقرير أعده المحللون لديها هذا الأسبوع وكشف أن جينر ووالدتها كريس جينر، قد قامتا بتضخيم ثروتهما.

وأوضحت أن كايلي ووالدتها قدمتا وثائق عن الثروة الشخصية وعائدات شركتها، بطريقة كاذبة مردفًة: "من الواضح أن معسكر كايلي يكذب".

وارتفع الوسم الذي دشنه السعوديون ويحمل اسم #القبض_علي_كايلي_جينر إلى قائمة الأكثر تداولًا وصعد للتريند، وسخر العديد من المغردين من الملابس التي ارتدتها كايلي جينر قائلين إنها تقليد، بينما أكد بعض السعوديين أن تفاعلهم عبر الهاشتاج ساهم في سحب لقب أصغر مليارديرة منها.

وغرّد متابع يُدعى عبدالله قائلًا: "#القبض_علي_كايلي_جينر وحده كلها تجميل وغش مستغربين منها تلبس تقليد، هي بكبرها تقليد"، وسخر سلطان الشهري قائلًا: "كنت حاس ان الفستان ذا من خياط عندنا بالحارة #القبض_علي_كايلي_جينر".

وكان من بين تعليقات البعض قولهم: "طلعت فقيرة وتلعب علينا"، و"هذا نمط من الهياط الأمريكي"، و"تبقى مليارديره وتلعب بالفلوس"، و"أختها كشفتها يوم سوت نفسها مصدومة"، و"مالوم اختها يوم انصدمت بالمقابلة".

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وأضافت مغردة تُدعى إلهام الحسون: "#القبض_علي_كايلي_جينر مو كفايه كل مشاهيرنا تم القبض عليهم الحين جا دور المشاهير الاجانب! متحمسه اشوف اخر حلقه من سنه 2020".

وكشف أحد الحسابات أن الهاشتاج #القبض_علي_كايلي_جينر تم إطلاقه من باب التهريج على ما حدث مع كايلي جينر عقب اتهامها بالتلاعب لتضخيم ثروتها، وأن هذا التفاعل هو ما دفع مجلة فوربس لسحب لقب أصغر مليارديرة عصامية منها.

وكانت كايلي جينر، قد حصلت على اللقب بعدما كسبت الملايين من شركتها كايلي كوزمتيكس، التي باعت فيها لاحقًا حصة قوامها 51 ٪ لشركة كوتي للتجميل في صفقة قدرت شركتها وقتها بمبلغ 1.2 مليار دولار.

من جانبها ردّت كايلي جينر على ما يحدث حولها من خلال تغريدة على تويتر، كشفت فيها عن وقع المفاجأة غير الحسنة فقالت: "ما الذي استيقظ عليه؟".

وتابعت كايلي جينر: "أعتقد أن هذا موقع مرموق.. كل ما أراه هو عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة، لم أطلب أي لقب، أو حاولت أن أكذب في طريقي إلى هناك على الإطلاق".