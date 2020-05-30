حسن حسني يفارق الحياة.. وهذه أهم محطاته الفنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رحل عن عالمنا الفنان المصري حسني حسني عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأعلن مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم وفاة حسني"، وكتب تعليقًا على صورة نشرها للفنان الراحل حسني حسني قائلًا: "وانطفأت بسمة عظيمة من بسمات مصر وداعًا عم حسن حسني".

facebook

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني، حيث يتمتع الفنان الراحل حسني حسني بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، حيث نعاه الفنان محمود البزاوي بكلمات مؤثرة أيضًا فكتب عبر تويتر: "ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم، هاتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا هاتفضل چوكر السينما والمسرح والتليفزيون مع السلامة يا عمنا وأستاذنا وبابا #حسن_حسني".

وجاءت وفاة حسن حسني داخل مستشفى دار الفؤاد، بعد إصابته قبل يومين بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى حيث اضطر الفريق الطبي المعالج إلى إدخاله العناية المركزة وظل فيها حتى فارق الحياة.

وولد الفنان حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931، وأثر في حياته فقدان والدته وهو في السادسة من عمره، وأحب التمثيل منذ نعومة أظفاره وشارك في جميع الفرق المسرحية في مدرسته وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

Advertisements

وقدّم حسن حسني على مدار مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المتميزة حيث تعد أعمال: "حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة"، من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

ويعد حسن حسني "قشاش" السينما والتلفزيون والمسرح، وخاصًة السينما حيث يعتبر القاسم المشترك لأفلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة نظرًا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا للكوميديين الشباب، وقد أطلق عليه الكاتب الراحل موسى صبري "القشاش" لأنه يمتلك القدرة للتفوق على نفسهِ في أي دور يسند إليه، حتى يقنعك بأنه هو صاحب الشخصية التي يؤديها.

وكان آخر أعمال حسن حسني الفنية مشاركته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أما على الصعيد السينمائي فكانت آخر مشاركاته في فيلم "على جثتي" مع الفنان أحمد حلمي وغادة عادل وإخراج محمد بكير وذلك عام 2013 وبعدها تُوفيت ابنته ودخل في فترة حزن واعتذر عن كل الأعمال التي كان من المفروض أن يقدمها منذ ذلك الحين.