شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا والرداد: حسن حسني أبويا في الحياة والتمثيل واتعلمنا منه كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة روجينا والنجم حسن الرداد عن حزنهما الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة.



روجينا تودع حسن حسني

ونشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تجمعها بالفنان الراحل حسن حسني، معلقة عليها قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. عم حسن حسنى في ذمة الله.. الصورة دى آخر لقاء بينا ما هو فى مقام أبويا فى الحياة وأبويا فى التمثيل واتعلمت منة كتبر.. يعنى خلاص ومكالمة آخر رمضان كانت الوداع".

وأضافت :"يعنى خلاص محدش هيقولى يابت يا روچى، ربنا يصبر أهلك ويصبرنا على الفراق يا حنين يا كريم يا استاذى وأبويا.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة.. اللهم أرحم روحه التي صعدت إليك وانظر له بعين لطفك وكرمك.. أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



الرداد يودع الفنان الكبير حسن حسني

من جانبه، قال حسن الرداد عبر انستجرام :"وداعًا الاستاذ والفنان الكبير حسن حسني، نسال الله أن تغمده برحمته و يدخله الجنة مع الأبرار، نسالكم الفاتحة".

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.