شكرا لقرائتكم خبر عن "يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا أم نيازي صحي نيازي وقولي له ضبش حرامي".. " ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة".." أمك حلوة قوي يا لمبي".. إفيهات عديدة امتعنا بها الفنان الراحل حسن حسني خلال مسيرته الفنية من أجل إسعاد المشاهدين والجماهير العربية، خاصة أنه يعد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

وفي إطار ذلك، نستعرض أبرز وأشهرإفيهات الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي توفي عن عمر ناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

يا أم نيازي صحي نيازي وقولي له ضبش حرامي - غبي منه فيه

ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة - فيلم ميدو مشاكل

خاف يا عيد - فيلم عيال حبيبة

يا فاشل يا فاشل.- فيلم الباشا تلميذ

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دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد - فيلم محامي خلع

أمك حلوة قوي يا لمبي - فيلم اللمبي

عايز تحتفل بالالتصاق يا صايع يا ملتصق.. عبود على الحدود

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.