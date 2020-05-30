شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وحمادة هلال ورامي وأحمد جمال: حسن حسني فنان عظيم لن يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من المطربين، الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي توفى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم :"الله يرحمك ياحبيبي ويجعل مثواك الجنة ربنا يصبرنا جميعا علي فراقك ادعوا له ياجماعة عم حسن ده كان اطيب قلب في الدنيا وفنان عظيم لن يتكرر. “انا لله وانا اليه راجعون".

من جانبه قال المطرب أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"لا إله إلا الله .. ربنا يرحمك ويغفر لك يا عم حسن".

فيما كتب النجم رامي جمال عبر حسابه الشخصي على انستجرام :"رامي جمال الله يرحمك ويكتبلك الجنة ويغفرلك بقدر ما أسعدتنا ورسمت الابتسامة على وشوشنا".

في سياق متصل، قال الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :الله يرحمك يا عم ياحبيبي اسألكم الدعاء وقرأة الفاتحة".

Advertisements

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.