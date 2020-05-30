شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ضيف "جمجوم وبم بم" مع محمد عبد الرحمن ومحمد سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد السعدنى كضيف شرف فى مسلسل "جمجوم وبم بم – الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية بالإنترنت، بعد تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه فى 15 حلقة من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

وكان آخر أعمال أحمد السعدنى مسلسل "شبر ميه" من نوعية أعمال 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى" وتم عرضه فى شهر أكتوبر من العام الماضى.

بيما غاب السعدنى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى بعدما اعتذر عن مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى حيث كان المرشح الأول لبطولة العمل أمامها، خاصة أنهما نجحا سوياً فى رمضان قبل الماضى بمسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز والذى حقق نجاحاً مميزاً وشارك فى بطولته أحمد داود وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وآخرين.