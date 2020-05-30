بصورة من الطفولة.. سلاف فواخرجي تكشف عن موقف لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف بها عن موقف لوالدتها.

وعلقت سلاف على الصورة: " كانت ماما تخبيلنا كم غرض من الصغر، للذكرى، ننبسط فيهم كل ماشفناهم بعد ماكبرنا وكل مرة نتفاجأ وكل مرة نحسها اول مرة ونفرح نفس الفرح ".

وأضافت سلاف: "وهاد الفستان اللي حضرت فيه عرس بنت خالتي لسه عندي لحد هلا، وكأنه جديد".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة سلاف فواخرجي، كان مسلسل "خط ساخن" تأليف فوزيرة حسين، بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي، وإخراج حسني صالح.