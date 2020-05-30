حمدي الميرغني يتصدر و"فهمي"يتراجع على أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدر الفنان حمدي الميرغني، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثل كوميدي في رمضان 2020، اليوم الموافق 29 مايو.
وحصد "الميرغني"، المركز الأول بنسبة 36%، يليه الفنان بيومي فؤاد بنسبة 34%، وجاء الفنان أحمد فهمي في المركز الثالث بنسبة 20%.
وكان الفنان أحمد فهمي، يتصدر المركز الأول في الاستفتاء حتى يوم 28 مايو، قبل أن يغير الجمهور النتيجة.
ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365 واختيار فنانكم الكوميدي المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا
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