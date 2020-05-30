لماذا تترك المرأة رجلًا دون سببًا.. نوال الزغبي تُجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت "نوال"، على الصورة قائلة: "المرأة إن تركتك دون سبب فاعلم أنها كانت تبحث عن رجل واَخطأت الطريق إليك".
نوال الزغبي شاركت في السباق الرمضاني من خلال أغنية "اتحاربت" التي غنتها كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبدالرازق.
أغنية "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي.
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