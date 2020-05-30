تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام جنازة الفنان الراحل حسن حسني، قبل صلاة الظهر، من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم. ويؤدي المشيعون صلاة الجنازة على الفنان الراحل، على المقابر، بسبب إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. ورحل الفنان حسن حسني، قبل قليل، عن عمر يناهز 89 عاما، بسبب أزمة قلبية مفاجئة. وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل سلطانة المعز، مع الفنانة غادة عبدالرازق، في رمضان الماضي.

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