صور| "جعلت طفولتنا أفضل وسأصلي لأجلك".. الجمهور ينعى حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى تصدر هاشتاج الفنان حسن حسني تريند موقع تويتر، عقب انتشار خبر رحيله، منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عاما. وحرص عدد كبير من جمهور الفنان على نعي الفنان الراحل. وكتبت إيناس: "إنت جعلت طفولتنا أحلى"، فيما كتبت سارة دوكي: "شكرا على إضحاكنا، فلترقد في سلام". Advertisements فيما كتب علي: "لن ننساك أبدا"، وعلق حكيم ماهر: "شكرا على كل حاجة".

وعلق حساب آخر: "سنفتقدك دائما حسن حسني"، وكتب ميزو: "الأسطورة".

وكتبت أوليفيا: "فلترقد في سلام يا أسطورة، أصلي لأجلك". يذكر أن الفنان الكبير رحل منذ قليل بأحد مستشفيات الكبري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وكان اَخر ظهور فني للراحل من خلال مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، والذي عرض رمضان المنقضي.

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