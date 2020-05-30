هنيدي ناعيا حسن حسني: "وجعت قلبي يا عم حسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل منذ قليل عن عمر يناهز 89 عاما.

ونشر هنيدي عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بالفنان الراحل، وهو يقبله، وعلق: "وجعت قلبي يا عم حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل سلطانة المعز، مع الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عرض في رمضان الماضي.