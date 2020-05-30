محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل منذ قليل عن عمر يناهز 89 عاما.
ونشر هنيدي عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بالفنان الراحل، وهو يقبله، وعلق: "وجعت قلبي يا عم حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل سلطانة المعز، مع الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي ناعيا حسن حسني: "وجعت قلبي يا عم حسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.