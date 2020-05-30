"هنفتقدك.. وأنا مش كويس".. فنانون ينعون حسني حسني عبر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصدر هاشتاج الفنان حسن حسني تريند تويتر بعد وفاته، بأزمة قلبية عن عمر يناهز 89 عاما.

وتفاعل الكثير من الفنانين عبر حساباتهم على تويتر مع وفاة الفنان الكبير

وكتب الفنان صلاح عبدالله، تعليقا على صورة تجمعهما: "يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يا عمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي، هو أنا مش كلمتك قبل العيد واطمنت عليك وطمنتك عليا، وحلفتلك إن أنا الحمد لله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة".

ونشر الفنان أمير كرارة صورة مرسومة للفنان الراحل، وعلق: "مع السلامة يا عم حسن، ربنا يسامحك ويغفر لك يا أبو قلب طيب".

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كما نعته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، قائلة: "توفي منذ قليل الفنان المصري القدير حسن حسني إثر ازمة قلبية

الله يرحمه وتكون روحه بالسماء".

فيما كتبت الفنانة نسرين طافش: "وداعا الفنان الكبير حسن حسني".

فيما علق المخرج خالد يوسف: "هتوحشنا يا عم حسن.. صنع البهجة كان عنوانا ًلحياة حسن حسني.. مساحات السعادة التي أضفاها للجمهور العربي ستظل تبحث عمن يملؤها.. سنفتقدك فناناً وإنساناً..الف رحمة ونور عليك يا عم حسن".

ونعى المنتج ريمون مقار الفنان الراحل قائلا: "وداعا للنجم الكبير حسن حسنى الف رحمه و نور عليك يا عم حسن".

ورحل الفنان الكبير منذ قليل، بأحد المستشفيات الكبرى، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن يشيع الجثمان ظهر السبت.