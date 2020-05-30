"النكسة حلت أزمته ولقاء بالملكة وتكريم متأخر".. حكايات من حياة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

توفي الفنان حسن حسني، منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عاما.

نرصد لكم في التقرير التالي مواقف من حياة الفنان حسن حسني:

النشأة والبداية الفنية

ولد في 19 يونيو عام 1931 بحي القلعة لأب مقاول مباني، وتوفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي.

وقدم حسن حسني أكثر من 450 عملا على مدار تاريخه الفني.

5 أفلام في قائمة الأفضل

تم اختيار 5 أفلام اشترك فيهم الفنان حسن حسنى فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ : الكرنك ١٩٧٥، سواق الاوتوبيس ١٩٨٣، البرئ ١٩٨٦، زوجة رجل مهم ١٩٨٨، ليه يا بنفسج ١٩٩٣.

وفاة ابنته

توفيت فاطمة ابنة الفنان حسن حسني مصابة بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت عام 2013. وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

بكاء وتكريم متأخر

في دار الأوبرا المصرية، سُلم المخرج داوود عبد السيد درع تكريم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، إلى الفنان حسن حسني الذي علق باكيًا: "الحمد لله إن هذا التكريم جاء أثناء حياتي لأسعد به عشان أفرح بالتكريم دا وأنا وسطيكم لسه، أنا بحبكم قوي".

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لقاء جمعه بالملكة فريدة

حكى الفنان حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، عن موقف جمعه بالملكة فريدة في باريس، عندما ذهب مع فرقة المسرح القومي لتقديم مسرحية "إيزيس وأوزوريس"، رفقة الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالله غيث.

وأضاف: "عقب انتهاء العرض، صعدت الملكة فريدة لتصافحنا، وطلبت أن تتصور معي، ولم أصدق أن الملكة التي كنت أهتف باسمها وأنا طفل في ميدان عابدين، تطلب أن تلتقط معي صورة، وكانت معها الصحفية آمال بكير"، لافتًا إلى استغراب آمال من عدم سؤاله عن الصورة ليحتفظ بها، موضحًا أنه لا يحب الظهور ولا يبحث عنه.

نوم رامز جلال 3 أيام أمام بيته

قال الفنان حسن حسني، في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، إن بعض الفنانين كانوا يصروا على وجوده في الأفلام رغم انشغاله الشديد وارتباطه بأعمال كثيرة، وأكد أن من بينهم الفنان رامز جلال الذي نام أمام بيته لأيام ثلاثة متواصلة، وأقسم أنه لن يصور أي مشهد في فيلم "مراتي وزوجتي" دونه.

الفيلم الوحيد الذي طلب المشاركة به

قال حسن حسني، في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم الوحيد الذي سعى للمشاركة به هو "سارق الفرح" لداود عبد السيد، مضيفًا: "عرضت عليه أن اشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز بسبب شخصية (ركبة) التي جسدتها في الفيلم".

تكريم مهرجان المهن التمثيلية

كرم في ديسمبر الماضي من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، تحت رعاية الفنان أشرف زكي، وبحضور محمد هنيدي ومحمد سعد وصلاح عبدالله وأوس أوس، وغيرهم من الفنانين.

نكسة وش السعد عليه

التحق الفنان الكبير في بداية حياته بفرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، وزامله في هذه الفرقة الفنان الراحل حسن عابدين.

اكتشف "حسني" مع مرور الوقت أنه بات ممثلًا لضباط الجيش وأسرهم، حيث حرمته الفرقة من الانتشار الذي يحلم به كل ممثل، حتى جاءت "النكسة" هزيمة 1967، وكانت "وش السعد" عليه، بعدما أفرجت عن موهبته بصدور قرار حل الفرقة العسكرية، ليكون من حقه بعد ذلك البحث عن الفرصة التي يتمناها.