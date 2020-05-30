تراند اليوم : وفاة الفنان حسن حسني بشكل مفاجيء .. ومفارقة غريبة حدثت قبل وفاته بـ48 ساعة

تصدر الفنان المصري الكبير حسن حسني مواقع البحث بعد إعلان وفاته بشكل مفاجيء .

توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 89 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة .

وتشيع جنازة الفنان حسن حسني من مسجد مستشفى دار الفؤاد في صلاة الظهر اليوم ويدفن في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر .

وكان حسن حسني أصيب بأزمة قلبية مفاجئة ونقل للمستشفى قبل أن توافيه المنية.

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وكان آخر ظهور للفنان حسن حسني رفقة حفيد الفنان الكبير محمود ياسين الذي نشر صورة لنفسه رفقة "حسني" قبل 48 ساعة من وفاته ، والمفارقة أن هذه الصورة كانت للرد على شائعة انتشرت بوفاة الفنان الراحل .

وظهر حسني في الصورة بصحة جيدة قبل أن تعلن وفاته منذ ساعات قليلة إثر أزمة قلبية.