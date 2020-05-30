كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "وداعا صانع البهجة".. ياسر جلال ينعى وفاة النجم حسن حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز ال 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى الفنان ياسر جلال الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قائلًا: وداعاً صانع البهجة

، إن لله وإن إليه راجعون، أدعوك له بالرحمة من فضلكم.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

