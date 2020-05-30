شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تكريم للراحل حسن حسنى: "سعيد أنكم لحقتم تكرمونى وأنا لسه عايش" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر تكريم له، ظهر الفنان الراحل حسن حسني على خشبة المسرح والجميع يصفق له، حينما أقامت نقابة المهن التمثيلية حفل تكريم خاص له، على مسرح النهار في وسط البلد، في الدورة الرابعة من مهرجان النقابة، ويبدو أنه كان يعلم أن هذا التكريم هو الأخير بالنسبة له.

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وقال الفنان حسن حسني في لحظة تكريمه في ديسمبر 2019 :"أنا سعيد أوي وفرحان أوي أنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش والله بكلمكوا جد علشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه، فشكرا أنا سعيد بيكوا أوي .. ألف شكر".

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وحرص الكثيرون من نجوم الفن على حضور حفل تكريم الفنان القدير حسن حسني، وقتها، وكان من بينهم الفنان محمد هنيدي ومحمد سعد وصلاح عبدالله، وأشرف زكي ومنة تيسير وإيهاب فهمي وسليمان عيد ومحمد أسامة "أوس أوس".

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.