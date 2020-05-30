شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى والعوضى ودياب وأحمد صلاح حسنى: وجعت قلبنا يا عم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نجوم الفن عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر تعرضه لأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى وظل نحو 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة له تجمعه بالنجم القدير حسن حسني، معلقا عليها:" وجعت قلبي يا عم حسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قال الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" منذ قليل :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنان الكبير حسن حسني.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

بينما غرد الفنان أحمد صلاح حسنى عبر تويتر قائلا:"الكلام عن الأستاذ حسن حسنى مش هيعطيه حقه سواء كفنان كبير أو كأنسان جميل بكل ما تحمله الكلمة كان حاجة صعب تتوصف بجد ... ربنا يرحمه يارب".

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وكتب الفنان محمد دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا :"الدوام لله.. ربنا يرحمك يا عمنا.. نسألكم الدعاء لروحه الطاهرة".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.