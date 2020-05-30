شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض كريس إيفانز دور كابتن أمريكا أكثر من مرة قبل تجسيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم كريس إيفانز عن أنه رفض لعب دوره بفيلم كابتن أمريكا أكثر من مرة، وذلك بسبب أنه لم يكن مستعدا للتواجد تحت دائرة الضوء بلعبه لدور مهم بهذا الشكل.

وأضاف كريس في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد جاء فيها أن رئيس شركة مارفيل كان صبورا، وهو من له الفضل فى إقناعه بلعب الدور موجها له التحية لأن إيمانه بأنه الأنسب للدور أوصله لما عليه الأن من شهرة.

وفى سياق آخر أكد موقع "Deadline" أن الممثل الأمريكى العالمى كريس إيفانز، في مفاوضات نهائية للعب دور طبيب الأسنان أورين سكريفيلو، في فيلم Little Shop of Horrors، الموسيقى الجديد، الذى ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، وسيقوم بـ إخراجه جريج بيرلانتى.

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يدور فيلم Little Shop of Horrors، حول بائع زهور، يجد فرصته فى النجاح والرومانسية بمساعدة نبات عملاق يأكل الإنسان ويطالب بتغذيته، جديد، إعادة إنتاج للنسخة التى طرحت عام 1960، الذى قام بـ إخراجه روجر كورمان، ثم تم تكييفه في فيلم 1986 من إخراج فرانك أوز وبطولة ريك مورانيس ​​ومارتن وفينسنت جاردينيا وجون كاندي، وبيل موراي الذي حقق ما يقرب من 39 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

من جانب آخر يقوم إيفانز ببطولة المسلسل الجديد Defending Jaco، جايدين مارتيل، شيري جونز، بيتي جابرييل، وساكينا جافري، المسلسل يدور في ولاية ماساتشوستس، ويلعب إيفانز محاميًا محليًا.