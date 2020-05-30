شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للفنان حسن حسنى قبل وفاته مع حفيد محمود ياسين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن والأسى يعيشها المصريون لرحيل الفنان القدير حسن حسنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى.

وقبل وفاته بساعات قليلة، نشر الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد النجم محمود ياسين، صورة له جمعته بـ النجم الكبير حسن حسنى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث كان يجلس بجوار الفنان الراحل حسن حسنى، الذى أطل على جمهوره مبتسمًا ويبدو فى حالة صحية مستقرة.



آخر ظهور للفنان حسن حسني

وتعتبر هذه الصورة آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته، حيث إنه لم يكن يظهر منذ يناير الماضي، حينما حضر حفل عيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله، وحينها حرص النجم محمد إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ونشر صورة له تجعهما سويًا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتى كانت بصحبة الفنان حسن حسنى، وكتب فى تعليقه عليها: "من الصور الحلوة اللى الواحد اتصورها، مع العملاقين عم حسن حسنى وعم صلاح عبد الله، كان شرف ليا إنى اشتغلت معاهم هما الاثنين فى أكتر من عمل، ربنا يخليهم لينا".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.