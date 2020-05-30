شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حسن حسنى.. صلاح عبدالله وأكرم حسنى وعلى ربيع ومجدى الهوارى: ربنا يصبرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة وحزن شديدين تنتاب الوسط الفني والمصريين لرحيل الفنان القدير حسن حسني منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، حيث نعى الكثير من النجوم الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، معربين عن صدمتهم الشديد لوفاة النجم الكبير حسن حسني.

وقال الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد واطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة".

من جانبه، كتب الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على انستجرام قائلا :"البقاء لله.. عن حسن حسني في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا حبيبي".

فيما قال مجدي الهواري :"‫رغم صعوبة الفرق الا انه سيظل عايش في اذهاننا بضحكته وبأفلامه وذكرياته معانا فقد ارتبطنا بهذا الأب والصديق.. والابن احياناً .. ‫ كواليس وأيام وسنبين وأعمال ومشاهد فنية وشخصية .. ‫الله يرحم من علمنا أن للفن عمود فقري. ‫الله يرحم عن حسن حسني".

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بينما كتب على ربيع عبر حسابه الشخصى على انستجرام :"البقاء لله.. ربنا يرحمه.. الفنان الكبير حسن حسني ".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.