بالصلاة والدعاء.. أحمد صلاح حسني ينعي حسن حسني

نعى الفنان أحمد صلاح حسني، النجم الكبير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير. ونشر أحمد صلاح حسني صورة تجمعه بالنجم حسن حسني، وعلق عليها قائلًا: ان لله وان اليه راجعون .. مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله .. ربنا يرحمك يارب. .. مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله .. ربنا يرحمك يارب. Advertisements يذكر أن النجم القدير حسن حسني توفي منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

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