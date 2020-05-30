نبيلة عبيد تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة

نعت النجمة القديرة نبيلة عبيد، النجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعربت نبيلة عبيد عن حزنها، قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله ..الفنانالكبير حسن حسني في ذمة الله اللهم أرحمه وأغفر له وأكرم منزله .. فنان عظيم رحل عن عالمنا اليوم .. الله يصبرنا كلنا نبيلة عبيد.
يذكر أن توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.
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