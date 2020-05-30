نهال عنبر ناعية حسن حسني: وداعًا النجم الذي أضاف لنا السعادة والإبتسامة

نشرت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، صورة للنجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
واشادات نهال بحسن حسني، قائلة: وداعا النجم الفنان العظيم حسن حسني ربنا يرحمه برحمته الواسعه يا ما أضاف لنا السعاده والإبتسامة ربنا يسكنه فسيحجناته نسألكم الفاتحه والدعاء.
وتوفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخلالعناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعو" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
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