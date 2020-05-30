محمود البزاوي ناعيًا حسن حسني: وداعًا جوكر السينما والمسرح والتلفزيون

نشر الفنان القدير محمود البزاوي صورة من مشهد فيلم زكي شان، والذي جمعه بالنجم القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعرب البزاوي عن حزنه قائلًا: الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايماحاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا حسن حسني.
يذكر أن فيلم زكي شان من تأليف محمد فضل، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من أحمد حلمي، ياسمين عبد العزيز، وقد تم تصويره بين القاهرة والغردقة، من بطولة أحمد حلمي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمير كرارة، انتصار، حسن كامي، منى هلا، نهاد نور، بدرية طلبة، معتز التوني، يوسف داوود، عزة سعيد، محمد شرف، رامي فؤاد.
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